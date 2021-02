Nach einer Unfallserie in Lienen und Lengerich am 27. September, bei der ein Radfahrer getötet worden war, ist die 44-jährige Autofahrerin in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert worden. Die Staatsanwaltschaft Münster hat jetzt ein Sicherungsverfahren beantragt.

Münster/Lengerich. Ihre ziellose Fahrt zwischen Lengerich und Lienen Ende September 2020 dauerte nur 20 Minuten, kostete aber einen 47-jährigen Radfahrer das Leben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Münster gegen die 44-jährige, psychisch erkrankte Autofahrerin aus Lengerich ein Sicherungsverfahren beantragt.

Ohne ein bestimmtes Ziel und ohne Plan war die zur Zeit in einer psychiatrischen Klinik untergebrachte 44-Jährige am 27. September vergangenen Jahres in ihr Auto gestiegen und von Lengerich zunächst Richtung Bad Iburg gefahren. Auf ihrer Ir