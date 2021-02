Eiszapfen hängen vor den Fenstern eines Wohnhauses.

Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Lippstadt. Der kälteste Ort in Nordrhein-Westfalen in der Nacht zu Mittwoch war Lippstadt bei Paderborn.

Minus 23 Grad seien dort gemessen worden, teilte der Deutsche Wetterdienst in Essen am Mittwoch mit. In Arnsberg wurden minus 22 und in Werl minus 20 Grad gemessen. Die kommende Nacht werde in NRW mit Temperaturen zwischen minus 8 und bis