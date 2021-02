Frau fährt in Radfahrer: Vorwurfdes Mordes

Ein Staatsanwalt steht vor einem Stapel Gerichtsakten.

Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Münster. Eine Frau soll absichtlich in eine Gruppe von Rennradfahrern gefahren sein, einer von ihnen stirbt. Dieser Tat gingen laut Staatsanwaltschaft in den Minuten vorher mehrere Versuche voraus, andere Menschen zu ermorden. Die Frau soll in die Psychiatrie.

Knapp fünf Monate nach einer Unfallserie mit Radfahrern bei Lengerich (Kreis Steinfurt) wirft die Staatsanwaltschaft der Verdächtigen (44) Mord, versuchten Mord und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor. Statt einer Anklage wurde