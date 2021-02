Eine dünne Eisschicht an der Schachtschleuse.

Polizei Duisburg

Minden. Trügerische Eisschicht: Die Wasserschutzpolizei in Nordrhein-Westfalen warnt vor dem Betreten von zugefrorenen Kanälen und Flüssen.

Die anhaltend eisigen Temperaturen führten derzeit dazu, dass der Mittellandkanal und die Weser an einigen Stellen zugefroren seien, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung. Beispielsweise an der Schachtschleuse in Minden, wo Kanal und Wes