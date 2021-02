Toter im Schneetreiben in Bielefeld gefunden: Notfall

Die Neustädter Marienkirche ist im Schneetreiben zu sehen.

Friso Gentsch/dpa

Bielefeld. In Bielefeld hat die Polizei am Montagmorgen im Schneetreiben einen Toten gefunden.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war der Mann nach einem medizinischen Notfall in der nordrhein-westfälischen Stadt gestorben, wie eine Sprecherin am Mittag sagte. Zunächst war am Morgen offen, ob die Person im Schneeunwetter der le