Das Zelt brach unter der Last zusammen.

dpa/Alex Talash

Hagen. Unter der großen Last der Scheemassen ist in Hagen ein Zirkuszelt zusammengebrochen. Pferde, Lamas und Co. blieben unverletzt.

Nach dem Zusammensturz eines Zirkuszeltes in Nordrhein-Westfalen wegen großer Schneemassen sind 13 Tiere gerettet worden. Die sieben Pferde, zwei Kamele, zwei Ziegen sowie zwei Lamas, die sich in dem Zelt befanden, blieben unverletzt, wie e