Corona-Mutation: Drei bestätigte Infektionen in Münster – acht Verdachtsfälle im Kreis Steinfurt

Neue Corona-Varianten haben die Stadt Münster erreicht. Bei drei Personen wurden Virus-Mutationen, die als hochansteckend gelten, nachgewiesen. (Symbolfoto)

Jens Büttner/dpa

Münster/Steinfurt. In Münster sind drei Infektionsfälle mit neuen Varianten des Coronavirus aufgetaucht. Das hat die Stadt am Mittwoch mitgeteilt. Nach einer bestätigten Infektion mit der britischen Variante am UKM Marienhospital Steinfurt gibt es im Kreis Steinfurt weitere acht Verdachtsfälle.

Im Stadtgebiet Münster sind drei Bürger mit "neuen hochansteckenden Varianten" infiziert, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Betroffenen – "allesamt Patienten mittleren Alters" – würden medizinisch versorgt. Die Verantwortlichen hä