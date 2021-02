Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme

Dülmen. Nach einem schweren Verkehrsunfall mit fünf verletzten Teenagern bei Dülmen im Münsterland ist eines der Opfer gestorben.

Ein 16-Jähriger aus Dülmen starb nach Angaben der Polizei am Dienstag im Krankenhaus. Er war Beifahrer in einem Auto, das am vergangenen Mittwoch gegen einen Baum geprallt war. Der 16-Jährige war nicht angeschnallt gewesen und aus dem Wage