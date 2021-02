Sonja Wittler von Blutennahmedienst am UKM Marienhospital (MHS) Steinfurt bekam am Montag ihre Corona-Schutzimpfung von Dr. Markus Eichler.

Katharina Krüger/MHS

Steinfurt. Bei den drei Verdachtsfällen auf eine Mutation des Corona-Virus am UKM Marienhospital (MHS) Steinfurt liegen inzwischen die Ergebnisse der Sequenzierung vor. Bei einer Person wurde dabei die britische Variante bestätigt. Es gibt auch eine gute Nachricht: Am Montag kam die ersehnte Corona-Impfstofflieferung von Biontech an dem Krankenhaus an.

Wie das Krankenhaus mitteilte, hatte die Sequenzierung in einem der drei Verdachtsfälle die Infektion mit dem mutierten Virus in der Variante aus Großbritannien bestätigt. "Bei einer weiteren Person konnte die Sequenzierung aufgr