Der Bünder Axel Zobel bedruckt Legofiguren und macht so aus neutralen Figuren individuelle Männchen. So sind der Zombie-Trump (von links), ein Männchen mit "Stay home"-Aufschrift auf dem Pulli, ein Matrose und ein Strandurlauber – mit Brusthaaren, Sonnenbrand und Tennissocken in den Latschen, entstanden.

Nadine Sieker

Bünde. Der Bünder Axel Zobel verwandelt Lego-Figuren mit einem Drucker in individuelle Spielzeuge und baut Originalprodukte aus den Steinen nach. Unternehmen wie BMW oder den Verein Paris St. Germain hat er bereits beliefert. Doch was macht Lego für Erwachsene so spannend?

Graue Golfschläger, dünn wie Zahnstocher, braune Gitarren, so klein wie ein Fingerglied, Frisuren in unterschiedlichen Farben und unzählige andere Legosteine: Was nach einem Spielparadies für Kinder klingt, ist der Arbeitsplatz von Axel Zob