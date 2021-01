Gefeiert wurde mit Essen, Alkohol und Konfetti. (Symbolbild)

imago images/Westend61

Dortmund. Eigentlich sollen sich in Büros so wenig Menschen wie möglich aufhalten. In Dortmund jedoch eskalierte eine Party.

Ordnungsamt und Polizei haben in Dortmund eine nachmittägliche Büro-Party gestoppt: Die Einsatzkräfte trafen 16 Personen an, die ohne Maske feierten laut Polizei mit "sehr lauter Musik", Essen, Alkohol und Konfetti.Wie die Polizei am