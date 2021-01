Achtung, Blitzer: 703 Verkehrsteilnehmer hat die Polizei vor einem Kindergarten im Kreis Steinfurt mit zu hoher Geschwindigkeit erwischt. (Symbolbild)

Carsten Rehder/dpa

Tecklenburg. Nach Beschwerden von Anwohnern und Eltern einer Kindertagesstätte in Tecklenburg über zu schnell fahrende Autos hat die Polizei Steinfurt dort die Geschwindigkeit kontrolliert. An nur drei Tagen blitzten die Beamten mehr als 700 Fahrzeuge, die teils deutlich zu schnell unterwegs waren. Auf einige Verkehrsteilnehmer kommt jetzt ein Fahrverbot zu.

Vor dem Kindergarten Pusteblume an der Ecke von Leedener Straße und Stift in Leeden gilt montags bis freitags in der Zeit zwischen 7 und 17 Uhr ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Steinfurt. Auf