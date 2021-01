Drei Schwerverletzte nach Unfall mit Wohnmobil in Tecklenburg-Leeden

Bei einem Unfall in Tecklenburg sind drei Personen schwer verletzt worden. (Symbolfoto)

Jörn Martens/dpa

Tecklenburg. Bei einem Unfall auf der Herkenstraße in Tecklenburg-Leeden, in den auch ein Wohnmobil involviert war, sind am Sonntagnachmittag drei Personen schwer verletzt worden.

Gegen 16.35 Uhr verlor ein 18-jähriger Autofahrer aus Tecklenburg, der in Fahrtrichtung Leeden unterwegs war, auf Höhe der Herkenstraße 16 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Laut Polizei könnte die winterglatte Fahrbahn der Grund dafür gewes