Dieb auf frischer Tat ertappt und in Garage eingesperrt

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel.

Oliver Berg/dpa/Archivbild

Hamm. Ein mutmaßlicher Seriendieb ist in der Nacht zum Montag in Hamm auf frischer Tat ertappt und in einer Garage eingesperrt worden.

Als sich das Tor wieder öffnete, nahm die Polizei den 32-Jährigen in Empfang, wie die Beamten am Montag mitteilten. Der Mann kam wegen zahlreicher Ladendiebstähle in Untersuchungshaft.Nach den Angaben hatte eine Nachbarin kurz vor Mitterna