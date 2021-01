Jovic nicht in Frankfurter Startelf: Bielefeld unverändert

Luka Jovic in Aktion.

Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Bielefeld. Luka Jovic muss weiter auf seinen Platz in der Startelf von Eintracht Frankfurt warten.

Beim Auswärtsspiel des Fußball-Bundesligisten am heutigen Samstag (15.30 Uhr) in Bielefeld sitzt der Rückkehrer von Real Madrid zunächst wieder nur auf der Bank. Jovic war in seinen ersten beiden Partien für die Hessen jeweils als Joker zu