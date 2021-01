Frau in Herford erliegt schweren Verletzungen – Lebensgefährte in Verdacht

Die Polizei in Bielefeld ermittelt wegen eines Gewaltdeliktes in Herford, an dessen Folgen eine 42-jährige Frau letztlich starb. (Symbolfoto)

dpa/Paul Zinken

Herford. Eine 42-jährige Frau aus Herford ist am Freitag mutmaßlich nach einem Gewaltverbrechen gestorben. Eine Mordkommission ermittelt, tatverdächtig ist laut den Ermittlungsbehörden ihr Lebensgefährte.

Passanten riefen am Freitag gegen 14 Uhr die Feuerwehr und meldeten eine auf dem Gehweg der Lützowstraße liegende schwerverletzte Frau. Die Rettungskräfte brachten die lebensgefährlich verletzte 42-Jährige in ein Krankenhaus, in dem sie inz