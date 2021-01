An der Außenfassade am OVG hängt eine Hinweistafel mit dem Landeswappen von NRW und den Schriftzügen: „Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen und Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen“.

Guido Kirchner/dpa/Archiv

Münster. Ein Rechtsanwalt aus Düsseldorf hat am Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen Klage gegen das Alkoholverbot zum Infektionsschutz in der Öffentlichkeit eingelegt.

Das Land hat in der Corona-Schutzverordnung ein entsprechendes Verbot im öffentlichen Raum verankert. Der Kläger fordert jetzt per sogenanntem Normenkontrollantrag eine Überprüfung durch das OVG in Münster, wie eine Sprecherin am Mittwoch