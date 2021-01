Der Chef mag es nicht, wenn sich seine Mitarbeiter impfen lassen. Ein Lengericher Dachdecker hat auf diese Weise viel Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken bekommen. (Symbolfoto)

Lengerich. Anderen Arbeitgebern ist es wichtig, dass sich ihre Mitarbeiter gegen Covid-19 impfen lassen. Ein Dachdecker aus Lengerich in Nordrhein-Westfalen hat seinen Beschäftigten für diesen Fall stattdessen eine fristlose Kündigung in Aussicht gestellt. Jetzt rudert er zurück – und gibt an, er habe nur ein Zeichen gegen eine Impfpflicht setzen wollen.

"Sollte sich ein Mitarbeiter unseres Unternehmens impfen lassen, wird umgehend die fristlose Kündigung ausgesprochen!" So war es am Freitag in einem Facebook-Post von Uwe Mentrup nachzulesen, dem Geschäftsführer eines Dachdecker- und Holzba