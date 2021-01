Biontech-Impfstoff wird künftig auch in NRW produziert

Eine Frau zeigt eine Ampulle mit dem Impfstoff von Biontech / Pfizer.

dpa/Michael Reichel

Halle (Westfalen). Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer wird demnächst auch in Nordrhein-Westfalen produziert.

Der US-Pharmakonzern Baxter habe einen entsprechenden Auftrag für sein Werk in Halle in Westfalen erhalten, sagte der Personalchef des Werks, Jürgen Fleischer, am Mittwoch auf Anfrage. Der Produktionsstart werde voraussichtlich im März sei