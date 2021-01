Eine Frau zeigt eine Ampulle mit dem Impfstoff von Biontech / Pfizer.

dpa/Michael Reichel

Halle (Westfalen). Damit die Impfkampagne in Deutschland Fahrt aufnehmen kann, muss mehr Corona-Impfstoff zur Verfügung stehen. Die Hersteller stocken ihre Produktionskapazitäten auf. Auch ein Pharmawerk in NRW ist dabei.

Zu der Ausweitung der Produktion von Corona-Impfstoffen trägt künftig auch ein Pharmawerk in Nordrhein-Westfalen bei. Der US-Konzern Baxter wird in seinem Werk in Halle in Westfalen den Impfstoff von Biontech und Pfizer produzieren. Baxter