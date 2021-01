Fünf Bewohner mussten nach dem Brand in Lengerich von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

NWM-TV

Lengerich. Bei einem Feuer sind in der Nacht zu Mittwoch in einer Sozialunterkunft in Lengerich (Kreis Steinfurt) fünf Personen verletzt worden - sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es laut Polizei in der Nacht zu Mittwoch, 13. Januar, in einer städtischen Sozialunterkunft an der Straße Aakämpe zu einem Zimmerbrand gekommen. Dabei wurden fünf Bewohner verletzt. Sie wurden von den Ret