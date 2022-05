ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Köln 22-Jähriger erstochen: Polizei fahndet nach Täter Von dpa | 19.05.2022, 09:23 Uhr

Nachdem ein 22-Jähriger in Köln erstochen worden ist, befindet sich der Tatverdächtige noch auf freiem Fuß. Die Fahndung laufe noch, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen. Bei einem Streit unter mehreren Männern in Köln-Ostheim wurde der 22-Jährige am Mittwoch durch einen Stich zunächst schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und starb dort am Abend. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Um die Tat aufzuklären, hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise.