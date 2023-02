Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Gewalt 22-Jährige soll kleine Tochter zu Tode misshandelt haben Von dpa | 23.02.2023, 11:34 Uhr

Eine Mutter soll in Essen ihr sechs Monate altes Baby zu Tode misshandelt haben. Die 22-Jährige sitze in Untersuchungshaft, eine Mordkommission habe den Fall übernommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.