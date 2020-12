89-Jähriger tot in Paderborn gefunden – 84-jährige Ehefrau in Obhut der Polizei

Das Blaulicht auf einem Polizeiauto.

Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Paderborn. Nach dem Auffinden eines toten 89-Jährigen in einer Wohnung in Paderborn befindet sich eine 84-jährige Tatverdächtige in der Obhut der Polizei.