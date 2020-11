Hamm. Mit einer fiesen Masche haben unbekannte Diebe bei einer Probefahrt in Hamm einen Gebrauchtwagen gestohlen.

Ein 31-Jähriger hatte das Coupé im Internet inseriert, berichtete die Polizei Hamm am Donnerstag. Zwei Interessenten kamen am Mittwochabend mit einem Geländewagen zum vereinbarten Treffpunkt. Im Glauben, dass die beiden ihr eigenes Fahrzeug als Pfand zurückließen, genehmigte der Mann die Probefahrt. Was er nicht wusste: Im Geländewagen befand sich noch eine dritte Person. Sie setzte sich auf den Fahrersitz und fuhr mit dem „Pfand“ vom Hof. Der 31-Jährige konnte den beiden Wagen nur noch hinterherschauen.