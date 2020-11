Paderborn. Zwei maskierte Männer haben in Paderborn einen Supermarkt überfallen.

Am Mittwochabend betraten kurz vor Ladenschluss die beiden Unbekannten den Supermarkt, bedrohten eine Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderten Geld, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Die mutmaßlichen Täter deponierten demnach die Geldscheine und Münzen in einer Tasche oder einem Rucksack und flüchteten. Die Kassiererin sei unverletzt geblieben. Einer der Täter trug einen dunklen, gemusterten Mund-Nasen-Schutz und eine Wintermütze zur Maskierung, der andere hatte eine dunkle Strickmütze mit Augenschlitzen übers Gesicht gezogen. Die Ermittlungen dauerten an.