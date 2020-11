Herford. Ein bewaffneter Täter hat einen Supermarkt in Herford überfallen.

Der Maskierte sei am Samstagmorgen in das Geschäft gekommen und habe mit einer Pistole in der Hand Bargeld gefordert, wie die Polizei mitteilte. Dies war wegen Sicherheitsmaßnahmen nicht möglich. Daraufhin floh der Täter ohne Beute. Er soll eine Maske mit einem Joker-Gesicht getragen haben. Die Polizei fahndet nun nach dem Unbekannten.