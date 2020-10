Schuss bei Schlägerei in Paderborn: Zwei Festnahmen

Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Paderborn. Auf offener Straße soll ein 33 Jahre alter Mann am Samstagmorgen in Paderborn mit einer Waffe geschossen und sich dann in einer Wohnung verschanzt haben.