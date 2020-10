Beckum. Ein Unfall mit einem Holztransporter hat den morgendlichen Berufsverkehr auf der A2 zwischen Beckum und Hamm-Uentrop behindert.

Laut Polizei war der Fahrer (24) eventuell übermüdet.

Der mit Holzpaletten beladene Lastwagen war in Fahrtrichtung Dortmund von der Fahrbahn abgekommen und in einen Grünstreifen gekippt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Beifahrer (22) wurde laut Polizei leicht verletzt. „Weil sich bei dem Fahrer Hinweise auf eine mögliche Übermüdung ergaben, beschlagnahmten die Polizisten dessen Führerschein“, hieß es in einer Mitteilung.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen der A2 in Richtung Oberhausen für mehrere Stunden gesperrt werden.