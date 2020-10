Bielefeld. Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines 32-Jährigen im Mai 2019 in Hiddenhausen nördlich von Bielefeld hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag hohe Haftstrafen für die beiden Angeklagten gefordert.

Nach Angaben eines Sprechers des Landgerichts Bielefeld sollen die beiden Männer nach Ansicht der Staatsanwaltschaft für Körperverletzung mit Todesfolge für 10 Jahre beziehungsweise 9 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis. Das Opfer war im Mai 2019 an einer Straßenkreuzung liegend verblutet. Der Körper wies 15 Stichverletzungen auf.

Wer von den beiden Angeklagten, zwei Brüder (32 und 34) aus Herford und Hiddenhausen, bei der Tat das Messer geführt hat, konnte in dem Prozess nicht geklärt werden. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft handelte sich um einen Racheakt des Brüderpaares, ein Türke und ein Deutsch-Türke. Das Opfer soll dem jüngeren der beiden Angeklagten zuvor mit einem Quarzhandschuh das Nasenbein gebrochen haben. Wer von den beiden am Ende das Messer bei der Tat geführt hat, konnte in dem Prozess nicht geklärt werden.

Das Verfahren hatte sich nach dem Auftakt Ende 2019 immer wieder verzögert. Streit gab es um die Aussage eines V-Mannes. Der Zeuge soll angeblich über Dritte gehört haben, wer von den beiden Angeklagten zugestochen hatte. Das zuständige Innenministerium aber untersagte dem Mann die Aussage. Das Leben der Vertrauensperson sei in Gefahr. Das Oberverwaltungsgericht für das Land NRW bestätigte diese Sicht.

Der Prozess wird am Montag mit den Plädoyers der Verteidiger fortgesetzt.