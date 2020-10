Münster. Das Outlet-Center in Ochtrup sollte auf 19.000 Quadratmeter erweitert werden. Doch nun hat ein Gericht entschieden: Das Center darf dies auf Grundlage der bisherigen Planung nicht. Das dürfte viele Umlandkommunen freuen, die negative wirtschaftliche Folgen befürchtet hatten.

Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) für das Land Nordrhein-Westfalen am Montag entschieden. Die Nachbarstadt Nordhorn in Niedersachsen hatte den Bebauungsplan der Stadt Ochtrup juristisch angegriffen, um eine Vergrößerung der Verkaufsfläche auf einer Brachfläche einer ehemaligen Textilfabrik zu verhindern. Zuvor hatten sich schon 23 andere Umlandkommunen des Designer Outlet-Center in Ochtrup, darunter auch die Stadt Lingen, in der Planungsphase zur Erweiterung wegen „fehlender Regionalverträglichkeit“ gemeinsam gegen die Erweiterungsabsichten gewendet.

Vorgesehen war, das Ochtruper Einkaufszentrum von derzeit 11.500 Quadratmeter auf 19.000 Quadratmeter zu vergrößern. Die Umlandgemeinden kritisierten seit langer Zeit eine unzureichende Einschätzung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen der Erweiterung und der städtebaulichen Folgewirkungen für die Innenstädte und Ortszentren im Einzugsbereich. Stefan Altmeppen, Erster Stadtrat in Lingen, sagte damals dieser Redaktion: „Wir sehen die Erweiterungspläne des FOC sehr, sehr kritisch."

Fehler bei öffentlicher Auslegung

Nun hat das Oberverwaltungsgericht den Bebauungsplan wegen einer fehlende Rechtsgrundlage und Fehler bei der öffentlichen Auslegung für unwirksam erklärt. Nach Ansicht des Gerichts hätte bei der Planung kein Sondergebiet für den Einzelhandel ausgeschrieben werden dürfen, wenn sich die Bebauung am Ende auf ein einzelnes Einkaufszentrum beschränkt.



Über die Frage, ob der Einzelhandel in Nordhorn durch die Erweiterung geschädigt wird, musste das OVG deshalb nicht mehr entscheiden. Der 10. Senat des OVG ließ wegen grundsätzlicher Bedeutung Revision zum Bundesverwaltungsgericht zu. Nordhorn und Ochtrup liegen in rund 30 Kilometer Entfernung an der deutsch-holländischen Grenze. Auch Gronau und Wettringen sind juristisch gegen die Erweiterungspläne vorgegangen (mit dpa).