Detmold. Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung an seinem Nachbarn steht ein 76 Jahre alter Mann heute vor dem Landgericht Detmold.

Ihm wird vorgeworfen, im Mai seinen Nachbarn in Oerlinghausen im Kreis Lippe mit einem umgebauten Schreckschussrevolver angeschossen zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte am Tatabend aus Ärger über Lärm aus der Wohnung des 44-Jährigen diesem die Waffe zunächst an den Kopf hielt. Nach mehrmaligem Abdrücken soll sich ein Schuss gelöst und den Nachbarn ins Bein getroffen haben. Hintergrund der Tat sei möglicherweise eine Alkoholisierung des 76-Jährigen.