Zwei Bewohner bei Wohnhausbrand in Münster verletzt

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr ist mit Blaulicht im Einsatz.

Marcel Kusch/dpa/Illustration

Münster. In Münster sind am frühen Montagmorgen zwei nebeneinander liegende Wohnhäuser in Brand geraten. Zwei Bewohner wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte.