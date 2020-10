Ahlen. In Ahlen im Münsterland ist in der Nacht zu Sonntag ein 37 Jahre alter Mann schwer mit einem Messer verletzt worden.

Dem Angriff vor einem Kiosk sei offenbar ein Streit zwischen dem Opfer und vier weiteren Männern vorausgegangen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Dann habe einer der Männer mehrfach auf den 37-Jährigen eingestochen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht demnach nicht.

Die vier Männer flüchteten nach Angaben der Polizei in einem Auto. Vier Tatverdächtige wurden am Sonntagvormittag festgenommen und sollten noch am Sonntag von einer Mordkommission vernommen werden. Worum es bei dem Streit ging und warum die Auseinandersetzung eskalierte, war nach Auskunft des ermittelnden Oberstaatsanwalts zunächst unklar. „Die Ermittlungen zu dem Motiv der Angreifer stehen noch ganz am Anfang“, betonte er.