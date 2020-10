Borkenkäfer fressen sich durch die Rinde eines Baumes.

Alexandra Wey/KEYSTONE/dpa

Münster. Im dritten Sommer in Folge hat sich der Borkenkäfer durch die Wälder gefressen und große Teile der Fichtenbestände in NRW vernichtet. Entspannung ist nicht in Sicht: Die Wälder sind zu trocken.