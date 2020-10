Steinfurt. In Steinfurt bei Münster ist nach einem Brand eines Hauses eine Leiche auf dem Dachboden gefunden worden. Den ersten Erkenntnissen nach könnte es sich um den vermissten Bewohner, einem Künstler, handeln, teilte die Polizei mit.

Nachdem am Nachmittag das eingesetzte Technische Hilfswerk das einsturzgefährdete Gebäude mit massiven Hölzern abgesichert hatte, konnten die Brandermittler und ein Sachverständiger die Brandstelle betreten. Auf dem Dachboden fanden sie gegen 15.30 Uhr in einem Bett liegend eine männliche stark verbrannte Leiche, ergänzte die Polizei am Freitagabend. Sie wurde beschlagnahmt und wird obduziert.

Im ersten Obergeschoss des Hauses war am Freitagmorgen gegen 4.12 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen und hatte sich ins Dachgeschoss ausgebreitet. Die Feuerwehr rückte an und begann mit Löscharbeiten. Am Morgen war der Brand unter Kontrolle.



Video: Werkstatt brennt in Steinfurt aus - Künstler wird vermisst

Ein Großteil des Gebäudes wurde zerstört. Die Brandstelle ist weiterhin beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatte der hintere Hausteil in Vollbrand gestanden. Die Steinfurter Feuerwehr hatte bereits den vorderen Gebäudeteil, in dem sich zwei Bewohner befanden, evakuiert. Beide waren unverletzt.

Den brennenden hinteren Teil konnten die Beamten aufgrund der starken Flammenentwicklung nicht betreten. Die Feuerwehrkräfte hatten zunächst – neben der Bekämpfung des Brandes – nach dem vermissten Bewohner gesucht, der den hinteren Gebäudeteil offenbar als Wohnung und Atelier genutzt hatte. Letztlich musste die Feuerwehr die Suche abbrechen, weil sich die Flammen weiter ausgebreitet hatten.