Gerhard Weber, vor einer Pressekonferenz im Jahr 2014.

picture alliance / dpa/Archiv

Halle (Westfalen). Er hat Gerry Weber aufgebaut - und am Ende aus den Händen verloren. Firmengründer Gerhard Weber ist tot. Für Aufsehen hatte auch im Sport gesorgt. Das Rasenturnier in Halle in Westfalen war seine Idee.