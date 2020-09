Gericht kippt verkaufsoffene Sonntage: Vorwürfe an Politik

Passanten sind am verkaufsoffenen Sonntag unterwegs.

Markus Scholz/dpa/Symbol

Münster. Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat jetzt 14 von 15 Beschlüssen zu verkaufsoffenen Sonntagen in den letzten Wochen gekippt. In einem aktuellen Beschluss zur Stadt Bünde werden die Richter deutlich und erinnern an rechtsstaatliche Regeln.