Steinfurt. Mindestens 26 Beschäftigte eines mittleren Betriebs der Fleischverarbeitung im Kreis Steinfurt sind nach Angaben der Verwaltung positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Von den positiven Testergebnissen habe der Krisenstab des Landkreises am Dienstagabend gegen 23 Uhr erfahren, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Emsdetten. Dort liegt der Schwerpunkt der Infektionen. Anhand der Kontaktliste des betroffenen Unternehmens werden nun die Kontaktpersonen ermittelt und in Quarantäne geschickt. Am kommenden Freitag sollen alle Beschäftigten des Fleischverarbeiters sowie ihre Angehörigen getestet werden.

14 der 26 infizierten Personen wohnen in Emsdetten. Derzeit prüfe die Stadtverwaltung, ob diese Kinder haben, und ob und in welche Schule oder Kita sie gehen. „Wir tun alles was uns möglich ist, um das Infektionsgeschehen einzudämmen und um eine Ausbreitung auf Kitas und Schulen zu verhindern“, heißt es von Bürgermeister Georg Moenikes in der Pressemitteilung.

Vorerst keine weiteren Einschränkungen

Nach jetzigem Stand sehe der Kreis Steinfurt keine Notwendigkeit für weitere Einschränkungen, heißt es weiter. Das Infektionsgeschehen könne "lokal sehr gut eingegrenzt" werden. Die Stadt Emsdetten kündigt jedoch an, die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln ab sofort wieder verstärkt zu kontrollieren, "z.B. in der Gastronomie und auf öffentlichen Flächen", heißt es in der Mitteilung.

Seit Juli seien alle Mitarbeiter des Unternehmens in Emsdetten zweimal wöchentlich auf Firmenkosten auf das Corona-Virus getestet worden. 15.000 Puten sollen dort in den nächsten Tagen unter verschärften Hygienebedingungen noch zerlegt werden. Bis auf Weiteres werde aber kein neues Fleisch angeliefert. Dadurch werde der Betrieb in dem betroffenen Unternehmen bis Ende der Woche auslaufen, teilt die Stadtverwaltung Emsdetten mit.