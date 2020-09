Der Dom in Münster.

Henrik Dolle/ colourbox.de

Münster. Corona macht es möglich: In Münster will die Stadt fünf Verdachtsfälle auf Blindgänger im Boden gleichzeitig klären und dann entschärfen lassen. Wegen der Hygieneregeln ist der Aufwand groß - der Stadtteil soll an diesem Sonntag nur einmal evakuiert werden.