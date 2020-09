Emsdetten. Spezialeinheiten der Polizei haben am Donnerstag Räumlichkeiten in Emsdetten und Nordwalde unweit von Münster durchsucht.

Ein Mann wurde bei der Aktion des SEK am Morgen festgenommen, berichtete ein Sprecher der Polizei in Paderborn. Man habe umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Um was es sich handelte und was Hintergrund des Einsatzes war, wollte der Sprecher aus „ermittlungstaktischen Gründen“ zunächst nicht sagen.