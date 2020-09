Detmold. Rettungskräfte haben eine Hundebesitzerin und ihre zwei Tiere in Detmold aus einer brenzligen Situation im Schlamm befreit.

Die beiden Hunde waren beim Spielen am Donoper Teich in den Schlick geraten und steckengeblieben, wie die Feuerwehr am Dienstag berichtete. Als ihre Besitzerin helfen wollte, sank auch sie bis zum Brustkorb ein und kam nicht mehr fort.

Ein mit einer Leine gesicherter Kollege habe Mensch und Tier schließlich befreien und zum Ufer begleiten können, berichtete die Feuerwehr.