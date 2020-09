OB-Wahl in Hamm: Hunsteger-Petermann muss in die Stichwahl

Thomas Hunsteger-Petermann (CDU) steht im Kurhaus Bad Hamm.

Guido Kirchner/dpa/Archivbild

Hamm. Bei der Oberbürgermeister-Wahl in Hamm haben die Wähler am Sonntag den langjährigen Amtsinhaber Thomas Hunsteger-Petermann (67) in die Stichwahl geschickt.