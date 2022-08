ARCHIV - Ein Flugzeug setzt zum Landeanflug an. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild FOTO: BORIS ROESSLER up-down up-down Luftverkehr 2121 Flüge in NRW ausgefallen: Viertelmillion Betroffene Von dpa | 09.08.2022, 15:36 Uhr

Binnen zwei Monaten sind in Nordrhein-Westfalen geschätzt mehr als eine Viertelmillion Reisende von Flugausfällen betroffen gewesen. Das hat die Landesregierung auf eine Anfrage der SPD am Dienstag in Düsseldorf mitgeteilt.