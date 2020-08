Greven. In einer am Mittwoch veröffentlichen Studie kritisieren die Umweltorganisation Bund und das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) kleinere Flughäfen als „überflüssig“ und fordern die Schließung von gut der Hälfte der Betriebe. Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) kritisiert die Studie und verweist auf die regionale Bedeutung des Airports.

Umweltschützer haben die Unterstützung kleiner Flughäfen mit Steuermitteln als klimaschädliche Geldverschwendung kritisiert. Die Regionalflughäfen zeigten „die ganze Absurdität des Fliegens“ auf, sagte der Chef der Umweltorganisation Bund, Olaf Bandt.

Clara Margais/dpa

Nur drei von 14 untersuchten Standorten hätten einen verkehrspolitischen Nutzen durch die Anbindung ihrer Region an den internationalen Flugverkehr. Bei den restlichen angebotenen Verbindungen handele es sich fast ausnahmslos um Urlaubsflüge. Die Umweltorganisation Bund und das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft fordern daher die sofortige Schließung der Hälfte der 14 Regionalflughäfen, die sie in einer gemeinsamen Studie unter die Lupe genommen hatten.



Nicht nachhaltig und klimapolitisch bedenklich

Untersucht wurden 14 ausgewählte regionale Airports, in der Regel die kleineren der 24 so genannten Hauptverkehrsflughäfen in Deutschland. Die Studie beschäftigt sich mit der Wirtschaftlichkeit, der Bedeutung für die Verkehrsanbindung und der Entwicklung der Passagierzahlen von Flughäfen mit 200.000 bis drei Millionen Fluggästen im Jahr. „Das System der Regionalflughäfen ist ökonomisch nicht nachhaltig, nicht bedarfsgerecht und klimapolitisch bedenklich. Das deutsche Flughafensystem muss wirtschaftlicher und verkehrspolitisch effizienter werden und in Einklang mit unseren Klimavorgaben stehen“, heißt es bereits zu Beginn des Papiers.

„Dunkelgelbe Karte“ für den Flughafen Münster/Osnabrück

Bewertet wurden die Flughäfen Bremen, Dresden, Dortmund, Erfurt-Weimar, Frankfurt-Hahn, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Kassel-Calden, Memmingen, Münster/Osnabrück, Niederrhein-Weeze, Paderborn/Lippstadt, Rostock-Laage und Saarbrücken.

Bremen und Memmingen schnitten mit einer „gelben Karte“ und zwei positiven Bewertungen in den drei Kategorien noch am besten ab. Je eine positive Bewertung und damit eine „orangene Karte“ gingen an Dresden, Dortmund, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden sowie an den Flughafen Münster/Osnabrück. Die „orangefarbenen Karten“ entsprechen „etwa dem, was im Fußballreporterjargon ,dunkelgelbe´ Karte genannt wird“, heißt es in der Studie.

Jörn Martens

Sofort geschlossen werden sollten aus Sicht der Umweltschützer diejenigen Regionalflughäfen, die nur negative Bewertungen und damit eine „rote Karte“ erhielten: Erfurt-Weimar, Frankfurt-Hahn, Kassel-Calden, Niederrhein-Weeze, Paderborn/Lippstadt, Rostock-Laage und Saarbrücken. Grundlage waren den Angaben zufolge die Geschäftsberichte 2014 bis 2018.

FMO: Ergebnisse der Studie „nicht nachvollziehbar“

Beim Flughafen Münster/Osnabrück trifft die Studie derweil auf wenig Verständnis. Der FMO, so die Bewertung, sei „dauerhaft von hohen Subventionen für den laufenden Betrieb abhängig“ und würde dabei nicht zur Konnektivität der Region beitragen. Flughafensprecher Andrés Heinemann bezeichnete die Ergebnisse mit Blick auf den FMO als „nicht nachvollziehbar.“

Die von den Studienherausgebern aufgeführte „fehlende Konnektivität“ sei handwerklich falsch, so Heinemann. Flüge zu wichtigen Knotenpunkten wie Frankfurt würden rund 40 Prozent des Flugverkehrs am Grevener Airport ausmachen. „Eine bessere Konnektivität kann es gar nicht geben“, so der FMO-Sprecher.

Swaantje Hehmann

Auch der Vorwurf der fehlenden Rentabilität des Flughafens sei nicht nachvollziehbar. Heinemann verwies auf eine 2019 vorgelegte Studie des Flughafens. Diese zeige, dass vom FMO jedes Jahr eine Bruttowertschöpfung von 190 Millionen Euro ausgehe. Zudem würde ein Steueraufkommen von 32 Millionen Euro erwirtschaftet werden. „Das ist ein Vielfaches von dem, was der Flughafen der Region kostet“, sagt Heinemann.



Außerdem stehe der FMO beim Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit deutlich besser dar, als die Studie suggeriere. „Während fast alle Flughäfen bis 2050 klimaneutral sein wollen, haben wir uns dieses Ziel bereits 2030 gesteckt“, so Heinemann. „Damit sind wir Vorreiter in Deutschland.“

Flughafenverband fordert Entlastungen

Neben dem Flughafen Münster/Osnabrück kritisierte auch der Flughafenverband Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) die Ergebnisse der Studie. Der ADV bezeichnete die Standorte als „unverzichtbar“ für die jeweiligen Regionen – auch aus wirtschaftlicher Sicht. „Ein leistungsfähiger Regionalflughafen verbessert die Erreichbarkeit einer Region für Geschäftsreisende, Touristen und Luftfahrtgüter“, so der ADV in einer Stellungnahme.

Das polyzentrische Flughafensystem sei ein Abbild der föderalen Struktur Deutschlands mit seinen starken Wirtschaftszentren und Metropolregionen, erklärte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Der Verband verwies zusätzlich auf die Bedeutung der Flughäfen im Frachtverkehr und als Standortfaktor für Unternehmen. Die regionalwirtschaftlichen Effekte lägen in der Regel deutlich über den von den Gesellschaftern getragenen Verlusten. Der ADV verlangt zudem Kostenentlastungen insbesondere bei Sicherheitsvorkehrungen, die in anderen EU-Ländern vom Staat getragen würden.