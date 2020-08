Münster. Seit dem Jahr 2009 liegen die Rohre für eine 67 Kilometer lange Kohlenmonoxid-Pipeline entlang des Rheins im Boden. Doch Gas fließt immer noch nicht. Der Rechtsstreit um die Leitung geht jetzt vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster in eine neue Runde.

Das Oberverwaltungsgericht in Münster verhandelt von Mittwoch (10.00 Uhr) an über eine seit vielen Jahren heftig umstrittene Pipeline, durch die giftiges Kohlenmonoxid durch Teile des Rheinlands transportiert werden soll. Anwohner, deren Grundstücke für die im Boden verlegten Rohre genutzt wurden, wollen vor Gericht verhindern, dass die Leitung in Betrieb genommen wird. Sie fürchten, dass bei einem Bruch der Rohre das geruchlose Gas austritt und dann Lebensgefahr für die Menschen an der Trasse besteht.

Die 67 Kilometer lange Pipeline, die zwischen den Werken Dormagen und Krefeld des Chemiekonzerns Covestro verläuft, ist seit dem Jahr 2009 weitgehend fertig gebaut. Wegen des langjährigen Rechtsstreits, der auch schon das Bundesverfassungsgericht beschäftigt hat, darf aber bisher kein Gas fließen. Das Oberverwaltungsgericht soll jetzt entscheiden, ob Covestro die Leitung nutzen darf oder ob das Projekt gestoppt werden muss. 110 000 Bürger hatten mit ihrer Unterschrift gegen den Bau der von ihnen als „Giftgas“-Pipeline bezeichneten Rohrleitung protestiert.

Covestro verspricht dagegen „ein Höchstmaß an Sicherheit, das über die gesetzlichen Vorschriften hinausgeht“. Die Rohre seien tiefer verlegt als vorgeschrieben, hielten extrem hohen Druck aus und seien gegen Erschütterungen und Erdbeben geschützt. Auf der gesamten Länge der Trasse seien Ortungssysteme installiert worden, um auch kleinste Lecks zu entdecken, bevor es zu einer Gefährdung komme.

Obwohl die beiden Chemiewerke auf der linken Rheinseite liegen, verläuft die Pipeline überwiegend rechtsrheinisch und unterquert dabei zwei Mal den Rhein. Die Leitung sei gemeinsam mit einer Erdgas-Pipeline gebaut worden und nutze vorhandene Trassen wie Schiene und Autobahn, erklärte Covestro. Dadurch werde die Umwelt geschont und insgesamt werde weniger Fläche benötigt.

Der Dax-Konzern Covestro war 2015 aus der ehemaligen Kunststoffsparte von Bayer hervorgegangen. In seinem Werk in Krefeld-Uerdingen wird das Kohlenmonoxid bei der Produktion von Kunststoffen benötigt und dafür bislang eigens mit reichlich Energieaufwand produziert. In Dormagen fällt es als Abfallprodukt an. Die Pipeline sei wirtschaftlicher und zugleich „die umweltfreundlichste Lösung“, betonte ein Covestro-Sprecher.