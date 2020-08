Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt durch die Innenstadt.

Hamm. Mit lautstarkem Miauen hat eine Katze in der Nacht zum Samstag verhindert, dass ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hamm-Pelkum größeren Schaden anrichtete.