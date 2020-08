An der Aussenfassade am OVG hängt eine Hinweistafel mit dem Landeswappen von NRW.

Guido Kirchner/dpa/Archivbild

Münster. Am ersten Tag des neuen Schuljahres gibt es am Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster mehrere Klagen gegen die Maskenpflicht während des Unterrichts an weiterführenden Schulen.