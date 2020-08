Hörstel. Bei Badeunfällen an zwei Seen im Kreis Steinfurt sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

An einem See in Hörstel starb ein 17-Jähriger bei einem Badeausflug, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Feuerwehrtaucher konnten den Jugendlichen nur noch leblos aus dem Wasser in 15 Metern Tiefe bergen. Den Angaben nach war der Teenager am Freitagabend mit Bekannten an den Torfmoorsee gekommen. Sie meldeten den jungen Mann schließlich als vermisst. Rettungskräfte suchten mit Booten und einem Hubschrauber nach dem Vermissten.

In Greven verunglückte ein 44 Jahre alter Mann beim Schwimmen im Bockholter See. Der Mann wurde am Freitagabend von einem Bekannten leblos im See entdeckt und aus dem Wasser gezogen. Reanimationsversuche von Rettungskräften blieben ohne Erfolg.