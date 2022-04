ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Dortmund 21-Jähriger tot in Wohnung gefunden: Verdächtiger gestellt Von dpa | 25.04.2022, 12:18 Uhr

Ein 21 Jahre alter Bochumer ist tot in einer Wohnung in Dortmund gefunden worden. Es handele sich ersten Erkenntnissen zufolge um ein Tötungsdelikt, sagte die zuständige Staatsanwältin Milena Klement am Montag. Ein Tatverdächtiger habe sich am Sonntagabend gestellt. Weitere Details zu dem Leichenfund am Samstagabend im Stadtteil Marten blieben zunächst unklar. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.